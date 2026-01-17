Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
15:56 17.01.2026 (обновлено: 16:06 17.01.2026)
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Сотрудники МЧС эвакуировали косулю, которая вышла на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области и не могла вернуться на берег, сообщили в региональном... РИА Новости, 17.01.2026
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги

© МЧС РоссииСотрудники МЧС спасают косулю, которая вышла на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области. Кадр видео
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали косулю, которая вышла на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области и не могла вернуться на берег, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили", - рассказали в ведомстве в канале на платформе Max.
В пресс-службе ГУМЧС по Саратовской области уточнили, что случай произошел в субботу рядом с городом Балаково. Из опубликованной видеозаписи видно, что у вышедшей на лед косули разъезжались ноги, поэтому она постоянно падала.
Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
14 декабря 2025, 08:45
 
