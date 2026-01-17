https://ria.ru/20260117/saratov-2068510906.html
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги - РИА Новости, 17.01.2026
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Сотрудники МЧС эвакуировали косулю, которая вышла на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области и не могла вернуться на берег, сообщили в региональном... РИА Новости, 17.01.2026
