В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги

"Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили", - рассказали в ведомстве в канале на платформе Max.