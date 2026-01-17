Рейтинг@Mail.ru
Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:52 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/rpl-2068545065.html
Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ
Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ
Нападающий Матео Кассьерра перейдет из петербургского "Зенита" в бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро", сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T20:52:00+03:00
2026-01-17T20:52:00+03:00
футбол
спорт
россия
кали
матео кассьерра
халк
атлетико минейро
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892436616_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9aa05acf9f0205e0ad1b1c795f54a14d.jpg
https://ria.ru/20260115/futbol-2068184900.html
россия
кали
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892436616_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_bc9d008765f9de266b1bd8e0d7c13a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, кали, матео кассьерра, халк, атлетико минейро, зенит, монтеррей, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Кали, Матео Кассьерра, Халк, Атлетико Минейро, Зенит, Монтеррей, Российская премьер-лига (РПЛ)
Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ

Пипе Сьерра: Кассьерра станет одноклубником Халка по "Атлетико Минейро"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМатео Кассьерра
Матео Кассьерра - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Матео Кассьерра. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нападающий Матео Кассьерра перейдет из петербургского "Зенита" в бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро", сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети Х.
По информации источника, бразильская сторона уже достигла договоренности с 28-летним колумбийцем и "сине-бело-голубыми". Сделка будет закрыта в ближайшие часы. Также на игрока претендовал мексиканский "Монтеррей".
Капитаном "Атлетико Минейро" является бывший нападающий "Зенита" 39-летний Халк.
Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи" и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский "Депортиво" (Кали), нидерландский "Аякс" и португальский "Белененсеш".
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
15 января, 21:59
 
ФутболСпортРоссияКалиМатео КассьерраХалкАтлетико МинейроЗенитМонтеррейРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала