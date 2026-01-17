Кассьерра перейдет в "Атлетико Минейро", сообщают СМИ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нападающий Матео Кассьерра перейдет из петербургского "Зенита" в бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро", сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети Х.
По информации источника, бразильская сторона уже достигла договоренности с 28-летним колумбийцем и "сине-бело-голубыми". Сделка будет закрыта в ближайшие часы. Также на игрока претендовал мексиканский "Монтеррей".
Капитаном "Атлетико Минейро" является бывший нападающий "Зенита" 39-летний Халк.
Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи" и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский "Депортиво" (Кали), нидерландский "Аякс" и португальский "Белененсеш".
