МЧС назвало причину пожара в кафе на Ставрополье
МЧС назвало причину пожара в кафе на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2026
МЧС назвало причину пожара в кафе на Ставрополье
Причиной пожара в кафе на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона, сообщило ГУ МЧС РФ региона. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:36:00+03:00
2026-01-17T14:36:00+03:00
2026-01-17T14:46:00+03:00
МЧС назвало причину пожара в кафе на Ставрополье
