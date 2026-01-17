Рейтинг@Mail.ru
Первый полет китайской ракеты-носителя "Церера-2" прошел неудачно
Наука
 
15:49 17.01.2026
Первый полет китайской ракеты-носителя "Церера-2" прошел неудачно
Первый испытательный полет китайской коммерческой ракеты-носителя "Церера-2" завершился неудачей, сообщила в субботу компания-разработчик ракеты Galactic...
© AP Photo / Andy WongСилуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин
© AP Photo / Andy Wong
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Первый испытательный полет китайской коммерческой ракеты-носителя "Церера-2" завершился неудачей, сообщила в субботу компания-разработчик ракеты Galactic Energy.
«
"Запуск коммерческой ракеты-носителя "Церера-2" состоялся 17 января в 12.08 по пекинскому времени (7.08 мск) с космодрома Цзюцюань (в провинции Ганьсу на северо-западе Китая – ред.). Во время полета ракеты возникла неполадка, в результате чего первый испытательный полет признан неудачным", - говорится в заявлении компании.
В настоящий момент проводится анализ произошедшего и расследование причин неполадки.
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20
28 декабря 2025, 16:44
 
Наука
 
 
