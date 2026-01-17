https://ria.ru/20260117/raketa-2068510288.html
Первый полет китайской ракеты-носителя "Церера-2" прошел неудачно
Первый испытательный полет китайской коммерческой ракеты-носителя "Церера-2" завершился неудачей, сообщила в субботу компания-разработчик ракеты Galactic... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:49:00+03:00
наука
ганьсу
китай
в мире
космос
ганьсу
китай
космос
Наука, Ганьсу, Китай, В мире, Космос
Первый испытательный полет китайской ракеты «Церера-2» завершился неудачей