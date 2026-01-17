Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье проводят проверку по факту гибели ребенка в сауне - РИА Новости, 17.01.2026
16:59 17.01.2026
В Приамурье проводят проверку по факту гибели ребенка в сауне
В Приамурье проводят проверку по факту гибели ребенка в сауне
белогорск
В Приамурье проводят проверку по факту гибели ребенка в сауне

© РИА НовостиПрокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Приамурья проводит проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в сауне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура города Белогорска проводит проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим в сауне, располагающейся в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Предварительно установлено, что вечером в субботу мальчик 2021 года рождения вместе с семьей находились в сауне. Спустя некоторое время ребенок был обнаружен в воде без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части обеспечения безопасного пребывания посетителей в объекте отдыха, добавили в ведомстве.
