В Приамурье проводят проверку по факту гибели ребенка в сауне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Приамурья проводит проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в сауне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части обеспечения безопасного пребывания посетителей в объекте отдыха, добавили в ведомстве.