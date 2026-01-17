Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Приамурья проводит проверку по факту удара током ребёнка в игровой зоне торгового центра в Белогорске, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура города Белогорска организовала проверку по факту травмирования ребенка в торговом центра. Установлено, что 15 января в игровой зоне торгового центра несовершеннолетний 2019 года рождения получил удар током, наступив на незащищенный источник электричества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенка осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг и эксплуатации помещений торгового объекта.
"По факту получения ожога стопы шестилетним мальчиком в результате удара электрическим током в детском клубе Белогорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - сообщает СУСК региона.