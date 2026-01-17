Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 17.01.2026 (обновлено: 10:21 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/prokuratura-2068472309.html
Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ
Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ - РИА Новости, 17.01.2026
Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ
Прокуратура Приамурья проводит проверку по факту удара током ребёнка в игровой зоне торгового центра в Белогорске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:15:00+03:00
2026-01-17T10:21:00+03:00
происшествия
белогорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068450973.html
https://ria.ru/20260116/petarda-2068436043.html
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белогорск
Происшествия, Белогорск
Прокуратура Приамурья проведет проверку по факту удара током ребенка в ТЦ

Прокуратура Приамурья проводит проверку после удара током ребенка в ТЦ

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Приамурья проводит проверку по факту удара током ребёнка в игровой зоне торгового центра в Белогорске, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура города Белогорска организовала проверку по факту травмирования ребенка в торговом центра. Установлено, что 15 января в игровой зоне торгового центра несовершеннолетний 2019 года рождения получил удар током, наступив на незащищенный источник электричества", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
03:31
Уточняется, что ребенка осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг и эксплуатации помещений торгового объекта.
"По факту получения ожога стопы шестилетним мальчиком в результате удара электрическим током в детском клубе Белогорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - сообщает СУСК региона.
Петарда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
Вчера, 23:32
 
ПроисшествияБелогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала