Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068535223.html
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке - РИА Новости, 17.01.2026
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке
Девочка погибла при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Орлово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ Московской области. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:26:00+03:00
2026-01-17T19:26:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068498085.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке

В деревне Орлово при пожаре в хозпостройке погиб ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Девочка погибла при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Орлово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ Московской области.
Как отметили в пресс-службе, утром в субботу в деревне Орлово произошёл пожар в хозяйственной постройке. В момент возгорания внутри находился отец с двумя детьми.
"Отец пытался самостоятельно спасти детей - удалось эвакуировать лишь старшего сына. К сожалению, 12-летняя дочь погибла, став заложницей сильного пламени. Сам отец получил ожоги кистей рук 2 степени", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Как рассказали в ведомстве, предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
Ликвидация пожара в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
Вчера, 14:11
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала