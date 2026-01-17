https://ria.ru/20260117/pozhar-2068535223.html
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке - РИА Новости, 17.01.2026
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке
Девочка погибла при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Орлово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ Московской области. РИА Новости, 17.01.2026
В деревне Орлово при пожаре в хозпостройке погиб ребенок