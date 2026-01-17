https://ria.ru/20260117/pozhar-2068534919.html
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Ангарске Иркутской области, где горит торговый центр, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
ангарск
иркутская область
