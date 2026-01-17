Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 17.01.2026 (обновлено: 19:27 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068534919.html
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 17.01.2026
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Ангарске Иркутской области, где горит торговый центр, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:25:00+03:00
2026-01-17T19:27:00+03:00
происшествия
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048857798_1:46:1108:669_1920x0_80_0_0_9abb82c803af4038b5ec3007b56157d2.jpg
https://ria.ru/20251228/chp-2065202027.html
ангарск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048857798_160:0:1113:715_1920x0_80_0_0_80d332d6dde6863e2cacada3a303e34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
Происшествия, Ангарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иркутская область
Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила две тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Ангарске под Иркутском, где горит ТЦ, составила 2 тыс квадратов

© МЧС РоссииЛиквидация пожара
Ликвидация пожара - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© МЧС России
Ликвидация пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь пожара в Ангарске Иркутской области, где горит торговый центр, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что пожар тушат в торговом центре в Ангарске Иркутской области, были спасены пять человек, предварительно, пострадавших нет.
«
"Моторные масла, шины, лакокрасочная продукция создали высокую пожарную нагрузку. Ликвидация возгорания продолжается на площади 2000 квадратных метров. На месте работают порядка 60 огнеборцев и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе
28 декабря 2025, 17:08
 
ПроисшествияАнгарскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала