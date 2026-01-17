https://ria.ru/20260117/pozhar-2068534568.html
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.01.2026
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в одноэтажном частном доме в Пензенской области в субботу, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
пензенская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
россия
Происшествия, Пензенская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Мокшанском районе два человека погибли при пожаре в частном доме