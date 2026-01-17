Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в кафе на Ставрополье никто не погиб
14:45 17.01.2026
При пожаре в кафе на Ставрополье никто не погиб
Погибших в результате пожара в кафе на Ставрополье нет, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 17.01.2026
ставропольский край
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Погибших в результате пожара в кафе на Ставрополье нет, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Пострадавшие в кафе в Кочубеевском округе находятся на обследовании, состояние уточняется. Все живы", - сообщили в минздраве.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется. Прокуратура Ставрополья проводит проверку.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2025 годах
10 декабря 2025, 16:49
 
