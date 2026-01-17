При пожаре в кафе на Ставрополье никто не погиб

ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Погибших в результате пожара в кафе на Ставрополье нет, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Пострадавшие в кафе в Кочубеевском округе находятся на обследовании, состояние уточняется. Все живы", - сообщили в минздраве.

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется. Прокуратура Ставрополья проводит проверку.