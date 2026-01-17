Рейтинг@Mail.ru
В Якутии трое детей погибли при пожаре в частном доме
В Якутии трое детей погибли при пожаре в частном доме
Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства пожара в частном доме в якутском селе, в результате которого погибли трое детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии трое детей погибли при пожаре в частном доме

В якутском селе при пожаре в частном доме погибли трое детей

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства пожара в частном доме в якутском селе, в результате которого погибли трое детей, сообщает прокуратура республики.
Пожар, поданным ведомства, произошел в доме на улице Чернышевского в селе Намцы Намского района Якутии.
"Согласно данным оперативных служб, в результате возгорания погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения... На контроле прокуратуры установление причин и обстоятельств возгорания, расследование уголовного дела возбужденного по данному факту по части 3 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
На место ЧП выезжал прокурор района Андрей Яковлев.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли два человека
