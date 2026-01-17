В Якутии трое детей погибли при пожаре в частном доме

https://ria.ru/20260117/pozhar-2068449723.html
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства пожара в частном доме в якутском селе, в результате которого погибли трое детей, сообщает
прокуратура республики.
Пожар, поданным ведомства, произошел в доме на улице Чернышевского в селе Намцы Намского района Якутии.
"Согласно данным оперативных служб, в результате возгорания погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения... На контроле прокуратуры установление причин и обстоятельств возгорания, расследование уголовного дела возбужденного по данному факту по части 3 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
На место ЧП выезжал прокурор района Андрей Яковлев.