В Якутии трое детей погибли при пожаре в частном доме

Пожар, поданным ведомства, произошел в доме на улице Чернышевского в селе Намцы Намского района Якутии.

"Согласно данным оперативных служб, в результате возгорания погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения... На контроле прокуратуры установление причин и обстоятельств возгорания, расследование уголовного дела возбужденного по данному факту по части 3 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.