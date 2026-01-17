Шесть пострадавших при ЧП с гранатой в Коми отправлены в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Шестеро пострадавших при инциденте с учебной гранатой в центре профподготовки МВД в Коми переведены в Москву на лечение, сообщил минздрав региона.
"Специалисты провели оценку состояния четырех крайне тяжелых пациентов в отделении реанимации Эжвинской больницы. По итогам осмотра было решено перевести одного пациента в Национальный центр хирургии имени Вишневского (Москва), пятерых пострадавших из Коми республиканской больницы - в Главный клинический госпиталь МВД России, а также один пациент из Эжвы был переведен в Коми республиканскую больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональный минздрав, борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в Москве в 5.00 мск в субботу, все пострадавшие доставлены в клиники.
В Сыктывкаре продолжают получать лечение еще 13 пациентов (трое - в Эжвинской горбольнице, трое - в Коми республиканской больнице, семь - в медсанчасти регионального управления МВД).
СУСК РФ по республике Коми в пятницу сообщало о задержании подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД, уточняли в региональном следственном управлении. В настоящее время в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он отправлен судом под домашний арест, уточняли РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Коми.