Шесть пострадавших при ЧП с гранатой в Коми отправлены в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Шестеро пострадавших при инциденте с учебной гранатой в центре профподготовки МВД в Коми переведены в Москву на лечение, сообщил минздрав региона.

Как отмечает региональный минздрав, борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в Москве в 5.00 мск в субботу, все пострадавшие доставлены в клиники.