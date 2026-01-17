https://ria.ru/20260117/poshliny-2068530904.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 21 по 27 января останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 21 по 27 января останутся нулевыми, следует
из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,7 доллара за тонну, на ячмень - 203,8 доллара, на кукурузу - 199,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 по 20 января составляет - 0 рублей за тонну.
В России
применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.