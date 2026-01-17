Рейтинг@Mail.ru
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/poshliny-2068530904.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми - РИА Новости, 17.01.2026
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 21 по 27 января останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:40:00+03:00
2026-01-17T18:40:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
https://ria.ru/20260110/prodovolstvie-2067146033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми

Минсельхоз: пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя останутся нулевыми

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 21 по 27 января останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,7 доллара за тонну, на ячмень - 203,8 доллара, на кукурузу - 199,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 по 20 января составляет - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
10 января, 18:05
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала