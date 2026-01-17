Дипломат Младенов будет связующим звеном совета мира и комитета по Газе

https://ria.ru/20260117/mladenov-2068442662.html
Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа, заявили в Белом доме. РИА Новости, 17.01.2026
Дипломат Младенов будет выполнять функции высокого представителя по сектору Газа