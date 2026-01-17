Рейтинг@Mail.ru
01:21 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/mladenov-2068442662.html
Дипломат Младенов будет связующим звеном совета мира и комитета по Газе
Дипломат Младенов будет связующим звеном совета мира и комитета по Газе
Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа, заявили в Белом доме. РИА Новости, 17.01.2026
в мире, николай младенов, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Николай Младенов, Обострение палестино-израильского конфликта
Николай Младенов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа, заявили в Белом доме.
"Николай Младенов, член исполнительного совета, будет выполнять функции высокого представителя по сектору Газа. В этом качестве он будет выступать в качестве связующего звена между советом мира и национальным комитетом по управлению Газой", - сообщили в администрации.
Там отметили, что Младенов будет оказывать поддержку совету мира в надзоре за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы, обеспечивая при этом координацию между гражданскими и силовыми структурами.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе
В мире, Николай Младенов, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
