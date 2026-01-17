Дипломат Младенов будет связующим звеном совета мира и комитета по Газе

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа, заявили в Белом доме.

Там отметили, что Младенов будет оказывать поддержку совету мира в надзоре за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы, обеспечивая при этом координацию между гражданскими и силовыми структурами.