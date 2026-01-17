"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург", набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до семи игр. "Адмирал" с 34 баллами располагается на последнем, 11-м месте. Владивостокский клуб потерпел пятое поражение подряд.

В параллельном матче "Ак Барс" в гостях обыграл "Амур" со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голкипер казанской команды Максим Арефьев оформил первый в карьере шатаут в КХЛ.