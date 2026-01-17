Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Хоккей
 
12:35 17.01.2026 (обновлено: 07:11 18.01.2026)
"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T12:35:00+03:00
2026-01-18T07:11:00+03:00
хоккей
спорт
сергей толчинский
никита коротков
валерий орехов
металлург (магнитогорск)
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ с 12 шайбами

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 8:4 (4:2, 1:2, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Дерек Барак (9-я и 21-я минуты) и Сергей Толчинский (5, 56), шайбы также забросили Руслан Исхаков (3), Никита Коротков (16), Люк Джонсон (59) и Валерий Орехов (59). У "Адмирала" отличились Степан Старков (7), Павел Шэн (12), Вячеслав Основин (29) и Никита Сошников (31).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
4 : 8
Металлург Мг
06:32 • Степан Старков
(Павел Шэн, Даниил Гутик)
11:15 • Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
Вячеслав Основин
(Артем Кудашов)
10:47 • Никита Сошников
(Либор Сулак)
02:17 • Руслан Исхаков
(Никита Михайлис)
04:35 • Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
08:56 • Дерек Барак
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
15:29 • Никита Коротков
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
00:54 • Дерек Барак
(Даниил Вовченко, Егор Яковлев)
15:25 • Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко, Дерек Барак)
18:09 • Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
18:56 • Валерий Орехов
(Mikhail Fyodorov, Никита Коротков)
Толчинский, который также отметился голевым пасом, продлил свою результативную серию (4 шайбы + 6 передач) до семи матчей в КХЛ, его одноклубник и автор трех передач Даниил Вовченко - до пяти (1+8). Защитник "Металлурга" Робин Пресс (1+6) и Барак (4+1) заработали очки в четвертом матче подряд.
"Металлург", набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до семи игр. "Адмирал" с 34 баллами располагается на последнем, 11-м месте. Владивостокский клуб потерпел пятое поражение подряд.
В следующем матче "Металлург" 19 января сыграет в гостях с хабаровским "Амуром", "Адмирал" в тот же день примет казанский "Ак Барс".
В параллельном матче "Ак Барс" в гостях обыграл "Амур" со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голкипер казанской команды Максим Арефьев оформил первый в карьере шатаут в КХЛ.
ХоккейСпортСергей ТолчинскийНикита КоротковВалерий ОреховМеталлург (Магнитогорск)АдмиралКХЛ 2025-2026
 
