Паралимпийцы Малышев и Пономарев взяли серебро этапа КМ по лыжным гонкам
Лыжные гонки
 
20:02 17.01.2026
Паралимпийцы Малышев и Пономарев взяли серебро этапа КМ по лыжным гонкам
Паралимпийцы Малышев и Пономарев взяли серебро этапа КМ по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Паралимпийцы Малышев и Пономарев взяли серебро этапа КМ по лыжным гонкам
Россияне Виталий Малышев и Олег Пономарев завоевали серебряные медали на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
лыжные гонки
олег пономарев
паралимпийский комитет россии (пкр)
Паралимпийцы Малышев и Пономарев взяли серебро этапа КМ по лыжным гонкам

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россияне Виталий Малышев и Олег Пономарев завоевали серебряные медали на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау.
Малышев стал вторым в спринте на 1,5 км стоя, уступив белорусу Роману Свириденко. Третье место занял немец Себастиан Марбургер.
Пономарев занял второе место в финале спринта на 1,5 км среди лиц с нарушением зрения, где победил китаец Юй Шуан, а замкнул тройку американец Джейк Адикофф.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.
Участие в этих соревнованиях позволит набрать рейтинговые очки, которые являются обязательным критерием для получения приглашений на Паралимпийские игры 2026 года в Италии.
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
