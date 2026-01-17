Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Терентьев в разговоре с РИА Новости заявил, что переживал из-за пропуска зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, но сейчас не думает об этом.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В субботу Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
"Нет, я не подавал (заявку на получение нейтрального статуса). И не планирую. Потому что знаю, какой ответ будет для меня. И зачем мне это нужно? Я честно переживал, думал об этом (пропуске Олимпиады). Сейчас уже даже не хочу вспоминать. Не знаю, что будет завтра. Сегодня я победил - и я рад этому", - заявил лыжник.
Терентьеву 26 лет, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
