Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:03 17.01.2026
Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады
Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады
Лыжник Александр Терентьев в разговоре с РИА Новости заявил, что переживал из-за пропуска зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, но сейчас не думает об... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт, милан, россия, казань, александр терентьев, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Милан, Россия, Казань, Александр Терентьев, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные гонки
Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады

Терентьев переживал из-за пропуска Олимпиады, но сейчас не думает об этом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Терентьев
Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Терентьев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Терентьев в разговоре с РИА Новости заявил, что переживал из-за пропуска зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, но сейчас не думает об этом.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В субботу Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
"Нет, я не подавал (заявку на получение нейтрального статуса). И не планирую. Потому что знаю, какой ответ будет для меня. И зачем мне это нужно? Я честно переживал, думал об этом (пропуске Олимпиады). Сейчас уже даже не хочу вспоминать. Не знаю, что будет завтра. Сегодня я победил - и я рад этому", - заявил лыжник.
Терентьеву 26 лет, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Наталья Непряева и Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
16 ноября 2025, 21:45
 
Лыжные гонки
 
