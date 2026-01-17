Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Терентьев в разговоре с РИА Новости заявил, что переживал из-за пропуска зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, но сейчас не думает об этом.

"Нет, я не подавал (заявку на получение нейтрального статуса). И не планирую. Потому что знаю, какой ответ будет для меня. И зачем мне это нужно? Я честно переживал, думал об этом (пропуске Олимпиады). Сейчас уже даже не хочу вспоминать. Не знаю, что будет завтра. Сегодня я победил - и я рад этому", - заявил лыжник.