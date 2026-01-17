Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Сергей Волков правильно делает, что борется за получение нейтрального статуса, однако он вряд ли успеет получить его до Олимпийских игр, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Он все делает правильно, считаю, что шансы (получить нейтральный статус у него) большие. Но вряд ли он успеет это сделать до Олимпийских игр, времени уже нет. Хотя определенно впоследствии он сможет получить какую-то компенсацию. CAS уже определил, что отстранение российских лыжников было незаконным, а значит, недопуск спортсмена на международные соревнования должен повлечь санкции в отношении FIS", - сказал Васильев.