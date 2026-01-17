Рейтинг@Mail.ru
Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
14:52 17.01.2026 (обновлено: 15:05 17.01.2026)
Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады
Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады
Российский лыжник Сергей Волков правильно делает, что борется за получение нейтрального статуса, однако он вряд ли успеет получить его до Олимпийских игр,... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные гонки
Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные гонки
Васильев оценил шансы Волкова получить нейтральный статус до Олимпиады

Васильев: Волков не успеет получить нейтральный статус до Олимпиады

Сергей Волков
Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Волков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Сергей Волков правильно делает, что борется за получение нейтрального статуса, однако он вряд ли успеет получить его до Олимпийских игр, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В субботу Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в CAS на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдавать ему нейтральный статус. По словам спортсмена, ему отказали из-за шестимесячной дисквалификации, полученной в 2022 году за использование запрещенного назального спрея.
"Он все делает правильно, считаю, что шансы (получить нейтральный статус у него) большие. Но вряд ли он успеет это сделать до Олимпийских игр, времени уже нет. Хотя определенно впоследствии он сможет получить какую-то компенсацию. CAS уже определил, что отстранение российских лыжников было незаконным, а значит, недопуск спортсмена на международные соревнования должен повлечь санкции в отношении FIS", - сказал Васильев.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря CAS признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Елена Вяльбе и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Норвежцы грозятся сорвать визит русских лыжников: почему они плюют на суд
2 декабря 2025, 20:10
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
