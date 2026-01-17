https://ria.ru/20260117/lyzhi-2068499487.html
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T14:24:00+03:00
2026-01-17T14:24:00+03:00
2026-01-17T14:38:00+03:00
спорт
казань
александр терентьев
сергей ардашев
александр большунов
лыжные виды спорта
лыжные гонки
казань
