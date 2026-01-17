Рейтинг@Mail.ru
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:24 17.01.2026 (обновлено: 14:38 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/lyzhi-2068499487.html
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T14:24:00+03:00
2026-01-17T14:38:00+03:00
спорт
казань
александр терентьев
сергей ардашев
александр большунов
лыжные виды спорта
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc9ab188e5af1aa5bf05d5f6c6a62ca2.jpg
https://ria.ru/20260117/volkov-2068497960.html
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c6c04889970d1c10fa2f0cf26c7060a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казань, александр терентьев, сергей ардашев, александр большунов, лыжные виды спорта
Спорт, Казань, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Александр Большунов, Лыжные виды спорта, Лыжные гонки
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России

Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Терентьев
Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Терентьев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
Терентьев победил с результатом 2 минуты 56,40 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 0,24 секунды), третьим - Константин Тиунов (+0,29).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл в полуфинальном забеге.
В женском спринте тройку призеров составили Алена Баранова (3.22,77), Наталья Крамаренко (+2,70) и Елизавета Пантрина (+3,31).
В воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Юрист: подавший иск в CAS лыжник Волков имеет шансы на нейтральный статус
Вчера, 14:08
 
Лыжные гонкиСпортКазаньАлександр ТерентьевСергей АрдашевАлександр БольшуновЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала