Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
Лыжника Сергея Забалуева, который подрезал Большунова в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, переместили на шестое место в своем забеге из-за... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Новости
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Лыжника Сергея Забалуева, который подрезал Большунова в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, переместили на шестое место в своем забеге из-за нарушения правил.
На финишной прямой четвертьфинального забега Забалуев перестроился и встал перед Большуновым. Забалуев финишировал вторым, но судьи переместили его на шестое место из-за нарушения правил.
В итоге Большунов занял второе место в четвертьфинале, уступив Александру Терентьеву, и продвинулся в полуфинал спринта.