Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Лыжника Сергея Забалуева, который подрезал Большунова в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, переместили на шестое место в своем забеге из-за нарушения правил.

На финишной прямой четвертьфинального забега Забалуев перестроился и встал перед Большуновым. Забалуев финишировал вторым, но судьи переместили его на шестое место из-за нарушения правил.