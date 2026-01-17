Рейтинг@Mail.ru
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
13:57 17.01.2026
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали
Лыжника Сергея Забалуева, который подрезал Большунова в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, переместили на шестое место в своем забеге из-за... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
Подрезавшего Большунова на этапе Кубка России лыжника наказали

Забалуева наказали за то, что он подрезал Большунова в спринте на этапе КР

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Лыжника Сергея Забалуева, который подрезал Большунова в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, переместили на шестое место в своем забеге из-за нарушения правил.
На финишной прямой четвертьфинального забега Забалуев перестроился и встал перед Большуновым. Забалуев финишировал вторым, но судьи переместили его на шестое место из-за нарушения правил.
В итоге Большунов занял второе место в четвертьфинале, уступив Александру Терентьеву, и продвинулся в полуфинал спринта.
