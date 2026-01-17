Ликсутов: производство медиизделий и оборудования в Москве выросло на 7,4%

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На территории столицы отмечен рост объемов производства медицинских инструментов и оборудования, с января по ноябрь прошлого года он составил 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин в прошлом году утвердил стратегию развития московской промышленности, где медицинская отрасль определена как одна из ключевых. Компании данного сектора активно наращивают выпуск продукции. Так, с января по ноябрь 2025 года производство медизделий было увеличено на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2024-го", — уточнил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Отмечается, что предприятиям данной отрасли в Москве доступен широкий спектр мер поддержки: от финансовых инструментов до налоговых преференций.

"На сегодняшний день в городе работает более 300 производителей лекарственных средств и медизделий. Они выпускают бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи и многое другое. За 11 месяцев прошлого года компании медицинской отрасли отгрузили на 4,6% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимостью более 37 миллиардов рублей", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, отметили в департаменте. Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает около 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек. На сегодняшний день производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и прочие инструменты.