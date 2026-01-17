Рейтинг@Mail.ru
22:30 17.01.2026
У экс-мэра Сочи изъяли редчайшие вина на 7,7 миллиона рублей
сочи
россия
краснодарский край
алексей копайгородский
генеральная прокуратура рф
сочи
россия
краснодарский край
У экс-мэра Сочи изъяли редчайшие вина на 7,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский. Архивное фото
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Редчайшие вина на общую сумму 7,7 миллиона рублей изъяты в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам, стоимость одной из бутылок вина из ограниченной партии с виноградника Франции достигает 2 миллионов рублей, выяснило РИА Новости.
В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского, а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких
16 января, 19:44
Во время судебного заседания были названы редчайшие вина, которые изъяли у экс-мэра Сочи и его близких. РИА Новости выяснило их стоимость. Так, вино Petrus Pomerol урожая 2017 года объемом 750 миллилитров стоит около 700 тысяч рублей, вино Chateau Mouton Rothschild урожая 2003 года объемом три литра - 600 тысяч рублей, а вино Petrus Pomerol урожая 2007 года объемом 750 миллилитров - 650 тысяч рублей. Вино Romanee Conti 2006 года с бургундского виноградника из ограниченной партии оценивают на рынке в пределах 2 миллионов рублей.
РИА Новости ранее подсчитало, что стоимость всей коллекции изъятых часов у экс-мэра и его близких достигает 45 миллионов рублей. Стоимость некоторых наручных часов таких марок, как Cartier и Breguet, варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также изъяты часы марки Breguet за 10 миллионов рублей, мужские часы Patek Philippe стоимостью 5 миллионов рублей, женские часы этой же марки оценены в 14 миллионов рублей. Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 миллиона рублей также изъяли в доход государства. Общая стоимость изъятых дорогостоящих предметов, по данным Генпрокуратуры, составила более 107 миллионов рублей.
Копайгородскому и его супруге вменяют статью УК РФ о присвоении или растрате. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены взятки от бизнесмена на 43 миллиона рублей. Кроме того, его супруге Янине предъявили обвинение по статье о принуждении потерпевшего свидетеля к даче ложных показаний.
Копайгородскому также вменяется легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Супруги Копайгородские находятся под стражей в Москве.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей
Вчера, 02:45
 
Сочи Россия Краснодарский край Алексей Копайгородский Cartier Генеральная прокуратура РФ
 
 
