У экс-мэра Сочи изъяли редчайшие вина на 7,7 миллиона рублей

СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Редчайшие вина на общую сумму 7,7 миллиона рублей изъяты в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам, стоимость одной из бутылок вина из ограниченной партии с виноградника Франции достигает 2 миллионов рублей, выяснило РИА Новости.

Во время судебного заседания были названы редчайшие вина, которые изъяли у экс-мэра Сочи и его близких. РИА Новости выяснило их стоимость. Так, вино Petrus Pomerol урожая 2017 года объемом 750 миллилитров стоит около 700 тысяч рублей, вино Chateau Mouton Rothschild урожая 2003 года объемом три литра - 600 тысяч рублей, а вино Petrus Pomerol урожая 2007 года объемом 750 миллилитров - 650 тысяч рублей. Вино Romanee Conti 2006 года с бургундского виноградника из ограниченной партии оценивают на рынке в пределах 2 миллионов рублей.