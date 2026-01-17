Рейтинг@Mail.ru
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 17.01.2026 (обновлено: 01:27 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/komandujuschij-2068442339.html
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе - РИА Новости, 17.01.2026
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе
Командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал Джаспер Джефферс назначен главой Международных сил по стабилизации в Газе, сообщил РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T01:17:00+03:00
2026-01-17T01:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
россия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20260117/gaza-2068442163.html
https://ria.ru/20260117/administratsija-2068440613.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе

США назначили генерала Джефферса главой Международных сил по стабилизации в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал Джаспер Джефферс назначен главой Международных сил по стабилизации в Газе, сообщил в субботу Белый дом.
"Для обеспечения безопасности, сохранения мира и создания стабильной обстановки, свободной от терроризма, генерал-майор Джаспер Джефферс назначен командующим Международными силами по стабилизации (ISF), где он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления", - сообщил в субботу Белый дом.
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В состав совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр
01:14
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН
00:48
 
В миреИзраильСШАРоссияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала