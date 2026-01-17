Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал Джаспер Джефферс назначен главой Международных сил по стабилизации в Газе, сообщил в субботу Белый дом.
"Для обеспечения безопасности, сохранения мира и создания стабильной обстановки, свободной от терроризма, генерал-майор Джаспер Джефферс назначен командующим Международными силами по стабилизации (ISF), где он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления", - сообщил в субботу Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.