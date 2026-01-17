Командующий силами спецопераций США назначен главой сил в Газе

"Для обеспечения безопасности, сохранения мира и создания стабильной обстановки, свободной от терроризма, генерал-майор Джаспер Джефферс назначен командующим Международными силами по стабилизации (ISF), где он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления", - сообщил в субботу Белый дом.