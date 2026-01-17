Эксперт рассказал об изменении климата в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Изменение климата за прошедшие полвека в России привело к увеличению частоты и силы негативных экстремальных явлений, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.