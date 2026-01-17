Эксперт рассказал об изменении климата в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Изменение климата за прошедшие полвека в России привело к увеличению частоты и силы негативных экстремальных явлений, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Как рассказал климатолог, температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет.
"Нужно сказать, что средняя температура - это лишь индикатор. Гораздо важнее понимать, что это все влечет за собой увеличение частоты и силы всевозможных негативных экстремальных явлений: штормовые ветра, более резкое и неравномерное выпадение осадков. Скажем, то осадков нет, то, наоборот, ливни или сильный снегопад", - сказал Кокорин.
Он отметил, что изменилась и география выпадения осадков, что привело к более сильным засухам на юге России.
