Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что через определенное время теннисистка Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское, будет жить в России.