https://ria.ru/20260117/kasatkina-2068503124.html
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что через определенное время теннисистка Дарья Касаткина,... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T14:48:00+03:00
2026-01-17T14:48:00+03:00
2026-01-17T15:04:00+03:00
теннис
россия
австралия
дарья касаткина
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111571/75/1115717571_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_6767c5931d42d7118d455a995668dd8f.jpg
https://ria.ru/20260101/tennis-2065910930.html
россия
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111571/75/1115717571_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0d113bf06fcf71a8f2a927ad0738d7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, дарья касаткина, дмитрий васильев
Теннис, Россия, Австралия, Дарья Касаткина, Дмитрий Васильев
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев
Васильев считает, что через какое-то время теннисистка Касаткина будет жить в РФ