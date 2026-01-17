Рейтинг@Mail.ru
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев
Теннис
 
14:48 17.01.2026 (обновлено: 15:04 17.01.2026)
Сменившая гражданство Касаткина захочет вернуться в Россию, уверен Васильев
россия, австралия, дарья касаткина, дмитрий васильев
Теннис, Россия, Австралия, Дарья Касаткина, Дмитрий Васильев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что через определенное время теннисистка Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское, будет жить в России.
В субботу Касаткина сообщила, что получила сертификат о гражданстве Австралии.
«
"Родина может быть только одна - там, где ты родился. Паспортов может быть хоть 250 штук. В любом случае, это ее выбор, ее видение нынешней мировой ситуации и личной жизни. Думаю, что через какое-то время Касаткина обязательно будет жить в России, потому что русскому человеку хорошо только в России. Временно можно жить, где угодно, но ее всегда будет тянуть на родину. Хотя бы возвращаться сюда почаще", - сказал Васильев.
Теннис - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство с российского на армянское
1 января, 07:34
 
ТеннисРоссияАвстралияДарья КасаткинаДмитрий Васильев
 
