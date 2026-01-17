Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой

«

"Эта победа очень придаст уверенности Мирре. В конце прошлого сезона был небольшой кризис. Надеемся, что на первом турнире Большого шлема ей удастся его преодолеть. Есть предпосылки к тому, что это будет очень хороший для нее турнир. Она доказала это, выиграв титул в Аделаиде, который для нее очень значим", - сказал Кафельников.