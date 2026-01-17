https://ria.ru/20260117/kafelnikov-2068483106.html
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой
Победа на турнире в Аделаиде придаст уверенности российской теннисистке Мирре Андреевой и поможет хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии, сказал РИА Новости экс-первая ракетка мира олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Победа на турнире в Аделаиде придаст уверенности российской теннисистке Мирре Андреевой и поможет хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии, сказал РИА Новости экс-первая ракетка мира олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
В субботу в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1.
«
"Эта победа очень придаст уверенности Мирре. В конце прошлого сезона был небольшой кризис. Надеемся, что на первом турнире Большого шлема ей удастся его преодолеть. Есть предпосылки к тому, что это будет очень хороший для нее турнир. Она доказала это, выиграв титул в Аделаиде, который для нее очень значим", - сказал Кафельников.
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля. Лучшим результатом Андреевой на Australian Open является выход в 1/8 финала.