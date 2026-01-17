Рейтинг@Mail.ru
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:10 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kafelnikov-2068483106.html
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой
Победа на турнире в Аделаиде придаст уверенности российской теннисистке Мирре Андреевой и поможет хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии, сказал РИА... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T12:10:00+03:00
2026-01-17T12:10:00+03:00
теннис
спорт
евгений кафельников
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960476246_0:59:1440:869_1920x0_80_0_0_3a89b59a39cf5efb281b7960f31d52b0.jpg
https://ria.ru/20251009/kafelnikov-2047277375.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960476246_102:0:1339:928_1920x0_80_0_0_32c4e224216d3f96e627cf75fccb1dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений кафельников, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Евгений Кафельников, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой

Кафельников заявил, что победа в Аделаиде придаст уверенности Мирре Андреевой

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Победа на турнире в Аделаиде придаст уверенности российской теннисистке Мирре Андреевой и поможет хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии, сказал РИА Новости экс-первая ракетка мира олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
В субботу в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1.
«
"Эта победа очень придаст уверенности Мирре. В конце прошлого сезона был небольшой кризис. Надеемся, что на первом турнире Большого шлема ей удастся его преодолеть. Есть предпосылки к тому, что это будет очень хороший для нее турнир. Она доказала это, выиграв титул в Аделаиде, который для нее очень значим", - сказал Кафельников.
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля. Лучшим результатом Андреевой на Australian Open является выход в 1/8 финала.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Кафельников надеется на успех Медведева в следующем сезоне
9 октября 2025, 14:14
 
ТеннисСпортЕвгений КафельниковМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала