Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам

Глава республики в субботу опубликовал соответствующие кадры в своем Telegram-канале, не уточнив, когда было проведено совещание.

Глава Чечни рассказал, что в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в регионе, обеспечения общественной безопасности в их период, а также профилактики борьбы с экстремизмом и работы подразделений республики в зоне специальной военной операции.