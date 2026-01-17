Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 17.01.2026 (обновлено: 17:36 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/kadyrov-2068518887.html
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам - РИА Новости, 17.01.2026
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам
Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:00:00+03:00
2026-01-17T17:36:00+03:00
адам кадыров
рамзан кадыров
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068519866_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_e66b58bb789a280f679abbd4a5cda979.jpg
https://ria.ru/20260114/kadyrov-2067921454.html
https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042765880.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068519866_223:0:1638:1061_1920x0_80_0_0_46f50aac6c4f16dcd3e953e3c405c3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адам кадыров, рамзан кадыров, безопасность
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам

Кадыров опубликовал кадры с совещания с силовиками, которое провел его сын Адам

© Kadyrov_95 / TelegramСекретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Кадр видео
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Kadyrov_95 / Telegram
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Глава республики в субботу опубликовал соответствующие кадры в своем Telegram-канале, не уточнив, когда было проведено совещание.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
"Помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики", — написал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в регионе, обеспечения общественной безопасности в их период, а также профилактики борьбы с экстремизмом и работы подразделений республики в зоне специальной военной операции.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Рамзан Кадыров: когда нужно было быть жестким, я был таким
19 сентября 2025, 08:00
 
Адам КадыровРамзан КадыровБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала