Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Глава республики в субботу опубликовал соответствующие кадры в своем Telegram-канале, не уточнив, когда было проведено совещание.
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
"Помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики", — написал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в регионе, обеспечения общественной безопасности в их период, а также профилактики борьбы с экстремизмом и работы подразделений республики в зоне специальной военной операции.
Рамзан Кадыров: когда нужно было быть жестким, я был таким
19 сентября 2025, 08:00