Рейтинг@Mail.ru
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 17.01.2026 (обновлено: 19:28 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/izrail-2068534437.html
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой - РИА Новости, 17.01.2026
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой
Объявление состава национального координационного комитета по управлению сектором Газа не было согласовано с Израилем и противоречит его политике, заявила... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:18:00+03:00
2026-01-17T19:28:00+03:00
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20260117/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20260117/administratsija-2068440613.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой

Офис Нетаньяху: состав комитета по управлению Газой не был согласован с Израилем

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Объявление состава национального координационного комитета по управлению сектором Газа не было согласовано с Израилем и противоречит его политике, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с государственным секретарем США", - говорится в заявлении для прессы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее Белый дом объявил, что в состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов совета мира.
Белый дом также сообщил, что национальный координационный комитет по управлению сектором Газа возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН
Вчера, 00:48
 
ИзраильВ миреБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала