В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Объявление состава национального координационного комитета по управлению сектором Газа не было согласовано с Израилем и противоречит его политике, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с государственным секретарем США", - говорится в заявлении для прессы.

Ранее Белый дом объявил, что в состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов совета мира.

Белый дом также сообщил, что национальный координационный комитет по управлению сектором Газа возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.