https://ria.ru/20260117/italiya-2068550040.html
"Наполи" продлил серию без поражений
"Наполи" продлил серию без поражений - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Наполи" продлил серию без поражений
"Наполи" обыграл "Сассуоло" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T22:02:00+03:00
2026-01-17T22:02:00+03:00
2026-01-18T07:02:00+03:00
футбол
спорт
станислав лоботка
наполи
сассуоло
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_88c24c2b17a11fa196cd4c49b8780001.jpg
https://ria.ru/20260118/yuventus-2068560851.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_cd6c103bd3a7e72bbdcc9f6c88221494.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, станислав лоботка, наполи, сассуоло, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Станислав Лоботка, Наполи, Сассуоло, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" продлил серию без поражений
Лоботка принес "Наполи" победу над "Сассуоло"