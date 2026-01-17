Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
22:02 17.01.2026 (обновлено: 07:02 18.01.2026)
"Наполи" продлил серию без поражений
"Наполи" обыграл "Сассуоло" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
футбол
спорт
станислав лоботка
наполи
сассуоло
серия а (чемпионат италии по футболу)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Сассуоло" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась победой хозяев со счетом 1:0, отличился Станислав Лоботка (7-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
17 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Наполи
1 : 0
Сассуоло
07‎’‎ • Станислав Лоботка
"Наполи" продлил серию без поражений в Серии А до шести матчей и с 43 очками располагается на третьей строчке в таблице. Проигравший третью встречу подряд "Сассуоло" (23 очка) идет 12-м.
