Иран принял участие в учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+ - РИА Новости, 17.01.2026
22:16 17.01.2026
Иран принял участие в учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+
в мире, иран, юар, китай, сирил рамафоса, брикс, конгресс сша
В мире, Иран, ЮАР, Китай, Сирил Рамафоса, БРИКС, Конгресс США
© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 17 янв - РИА Новости. Иран принял полноценное участие в военно-морских учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+, прошедших у берегов Южно-Африканской Республики, включая морскую фазу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Накануне власти ЮАР заявили, что минобороны расследует обстоятельства вокруг прошедших учений. По заявлению правительства, это связано с утверждениями СМИ о том, что поручение президента Сирила Рамафосы отстранить Иран от учений не было исполнено. При этом в самом правительстве не уточнили, в чем состояло поручение президента и какова была роль Ирана на учениях.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан
27 декабря 2025, 22:26
"Участвовали (Иран - ред.) во всех мероприятиях и непосредственно в морской фазе", - заявил собеседник агентства.
По словам источника, иранские представители также участвовали как в параде открытия, так и в параде закрытия учений.
В понедельник издание News24 сообщило со ссылкой на источники, что Иран после дипломатических переговоров с ЮАР согласился снизить уровень участия до наблюдателя из-за давления Вашингтона на Преторию. Сообщалось, что это вызвано нынешними протестами в Иране и рассмотрением конгрессом США вопроса о продлении Закона об экономическом росте и возможностях в Африке (AGOA). Этот закон дает странам южнее Сахары торговые привилегии.
ВС ЮАР в январе сообщили, что военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will for Peace 2026) пройдут с 9 по 16 января в южных водах ЮАР. Как ранее сообщила газета Daily Maverick, на них прибыли корабли КНР, РФ, ОАЭ и Ирана. ВС ЮАР заявляли, что учения в составе БРИКС+ пройдут под управлением Китая, однако точный перечень стран-участниц не указывался. Местом базирования кораблей стала база в Саймонстауне примерно в 20 километрах от мыса Доброй Надежды.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ
22 декабря 2025, 01:59
 
