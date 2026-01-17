Иран принял участие в учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+

ПРЕТОРИЯ, 17 янв - РИА Новости. Иран принял полноценное участие в военно-морских учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+, прошедших у берегов Южно-Африканской Республики, включая морскую фазу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Участвовали (Иран - ред.) во всех мероприятиях и непосредственно в морской фазе", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, иранские представители также участвовали как в параде открытия, так и в параде закрытия учений.