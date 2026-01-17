Рейтинг@Mail.ru
Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров - РИА Новости, 17.01.2026
18:55 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/iran-2068532878.html
Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров
Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров - РИА Новости, 17.01.2026
Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров
Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов в государстве, планирует активировать работу национальных мессенджеров, передает... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:55:00+03:00
2026-01-17T18:55:00+03:00
Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров

IRIB: ИРИ из-за отключения интернета хочет активировать национальные мессенджеры

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов в государстве, планирует активировать работу национальных мессенджеров, передает агентство IRIB.
Агентство Mehr в субботу передало, что интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране после его отключения властями.
«
"В скором времени будут активированы одобренные и идентифицированные (властями - ред.) каналы, имеющие (значок - ред.) "синюю галочку" (подтверждающий подлинность канала - ред.) в (национальных - ред.) мессенджерах Bale, Rubika, Soroush Plus и Igap", - говорится в сообщении агентства.
Агентство уточняет, что до этого момента разрешение на деятельность на фоне развернувшихся протестов имели только каналы официальных иранских СМИ.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет. Были жертвы как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Тегеран в понедельник взял ситуацию под контроль.
9 января, 03:14
Иранские СМИ перестали публиковать сообщения
9 января, 03:14
 
