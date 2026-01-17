Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Бельков Иван. Внешнеполитические противники Ирана, такие как США и Израиль, могут воспользоваться протестами внутри страны в своих интересах, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий центром арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Он объяснил, что Иран переживает затяжной экономический кризис, который ухудшается на фоне других проблем в стране, например, этноконфессиональных конфликтов и социально-экономического упадка в целом.

"Ни США , ни Израиль не скрывают поддержку (протестов – ред.), они прямо про это говорят, но это совершенно не означает, что социального кризиса в стране нет. Есть недовольство общественное, но в то же время все страны, которые рассматривают иранский политический режим как вражеский, а именно так они его рассматривают, используют эту ситуацию в своих интересах. И они этого не скрывают", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в основе любой большой протестной активности лежат внутренние факторы, но при этом такими протестами всегда пользуются внешние игроки.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.

Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.