Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране - РИА Новости, 17.01.2026
15:25 17.01.2026
Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране
Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
российская академия наук
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, российская академия наук, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Российская академия наук, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране

РИА Новости: Кузнецов заявил, что Запад открыто использует проблемы Ирана

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Бельков Иван. Внешнеполитические противники Ирана, такие как США и Израиль, могут воспользоваться протестами внутри страны в своих интересах, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий центром арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Василий Кузнецов.
Он объяснил, что Иран переживает затяжной экономический кризис, который ухудшается на фоне других проблем в стране, например, этноконфессиональных конфликтов и социально-экономического упадка в целом.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
08:00
"Ни США, ни Израиль не скрывают поддержку (протестов – ред.), они прямо про это говорят, но это совершенно не означает, что социального кризиса в стране нет. Есть недовольство общественное, но в то же время все страны, которые рассматривают иранский политический режим как вражеский, а именно так они его рассматривают, используют эту ситуацию в своих интересах. И они этого не скрывают", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что в основе любой большой протестной активности лежат внутренние факторы, но при этом такими протестами всегда пользуются внешние игроки.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии
12 января, 12:44
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампРоссийская академия наукСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
