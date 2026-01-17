https://ria.ru/20260117/iran-2068508419.html
Эксперт рассказал, как США и Израиль используют протесты в Иране
РИА Новости: Кузнецов заявил, что Запад открыто использует проблемы Ирана
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Бельков Иван. Внешнеполитические противники Ирана, такие как США и Израиль, могут воспользоваться протестами внутри страны в своих интересах, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий центром арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Василий Кузнецов.
Он объяснил, что Иран
переживает затяжной экономический кризис, который ухудшается на фоне других проблем в стране, например, этноконфессиональных конфликтов и социально-экономического упадка в целом.
"Ни США
, ни Израиль
не скрывают поддержку (протестов – ред.), они прямо про это говорят, но это совершенно не означает, что социального кризиса в стране нет. Есть недовольство общественное, но в то же время все страны, которые рассматривают иранский политический режим как вражеский, а именно так они его рассматривают, используют эту ситуацию в своих интересах. И они этого не скрывают", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что в основе любой большой протестной активности лежат внутренние факторы, но при этом такими протестами всегда пользуются внешние игроки.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп
отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране
в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики