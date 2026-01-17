Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту - РИА Новости, 17.01.2026
16:44 17.01.2026
В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту
В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту
в мире
южный сулавеси
индонезия
южный сулавеси
индонезия
в мире, южный сулавеси, индонезия
В мире, Южный Сулавеси, Индонезия
В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту

ДЖАКАРТА, 17 янв - РИА Новости. Самолёт типа ATR 400, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси, сообщает индонезийский портал с
Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан подтвердил число находившихся в самолёте людей.
"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", - заявил Анди Султан.
Самолёт выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На момент публикации точное местонахождение воздушного судна остаётся неизвестным.
По данным спасательных служб, к операции привлечены 25 сотрудников, поисковые мероприятия будут проводиться в несколько этапов.
После катастрофы с паромом у Бали погибли не менее четырех человек
3 июля 2025
3 июля 2025, 04:47
 
В миреЮжный СулавесиИндонезия
 
 
