В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту
В Индонезии потеряли связь с самолетом с пассажирами на борту
Самолёт типа ATR 400, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси, сообщает индонезийский...
ДЖАКАРТА, 17 янв - РИА Новости. Самолёт типа ATR 400, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси, сообщает индонезийский портал с
Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан подтвердил число находившихся в самолёте людей.
«
"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", - заявил Анди Султан.
Самолёт выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На момент публикации точное местонахождение воздушного судна остаётся неизвестным.
По данным спасательных служб, к операции привлечены 25 сотрудников, поисковые мероприятия будут проводиться в несколько этапов.