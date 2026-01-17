Во Франции сравнили раскол Запада из-за Гренландии с распадом СССР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. То, какие процессы сегодня происходят с Западом из-за позиции США по Гренландии, напоминает предпосылки распада Советского Союза, заявил французский историк и писатель Эммануэль Тодд в эфире телеканала Le Figaro.
«
"Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть, это упадок западной мощи. <…> И то, что мы переживаем, — это обращение союзников друг против друга. <…> Глядя на Гренландию, мы понимаем, что Запад сходит с ума", — отметил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
В пятницу Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона.