Германия согласовывает с партнерами шаги после слов Трампа о пошлинах

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Берлин согласовывает с европейскими партнерами возможные шаги после объявления американским президентом Дональдом Трампом о пошлинах из-за Гренландии, говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Федеральное правительство приняло к сведению высказывания президента США. В настоящее время оно находится в самой тесной координации с европейскими партнерами", - сказал официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус, комментируя высказывания Трампа о специальных пошлинах.
Представитель правительства Германии добавил, что совместно в установленное время они примут решение о соответствующих мерах реагирования.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.