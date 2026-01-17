Рейтинг@Mail.ru
Германия согласовывает с партнерами шаги после слов Трампа о пошлинах - РИА Новости, 17.01.2026
21:41 17.01.2026
Германия согласовывает с партнерами шаги после слов Трампа о пошлинах
Германия согласовывает с партнерами шаги после слов Трампа о пошлинах
Берлин согласовывает с европейскими партнерами возможные шаги после объявления американским президентом Дональдом Трампом о пошлинах из-за Гренландии, говорится РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T21:41:00+03:00
2026-01-17T21:41:00+03:00
в мире
германия
гренландия
дания
дональд трамп
в мире, германия, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, Германия, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Германия согласовывает с партнерами шаги после слов Трампа о пошлинах

Германия согласовывает с ЕС возможные шаги после слов Трампа о пошлинах

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Берлин согласовывает с европейскими партнерами возможные шаги после объявления американским президентом Дональдом Трампом о пошлинах из-за Гренландии, говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Федеральное правительство приняло к сведению высказывания президента США. В настоящее время оно находится в самой тесной координации с европейскими партнерами", - сказал официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус, комментируя высказывания Трампа о специальных пошлинах.
Представитель правительства Германии добавил, что совместно в установленное время они примут решение о соответствующих мерах реагирования.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГерманияГренландияДанияДональд Трамп
 
 
