Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/frg-2068499144.html
Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране
Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране - РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла предупредил о риске войны и потока беженцев при вмешательстве во внутренние дела Ирана. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:21:00+03:00
2026-01-17T14:21:00+03:00
в мире
иран
германия
тегеран (город)
тино крупалла
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg
https://ria.ru/20260114/frantsija-2067900767.html
иран
германия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8e66db839936bc98de85003ec11261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, германия, тегеран (город), тино крупалла, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Германия, Тегеран (город), Тино Крупалла, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране

Крупалла предупредил о возможном потоке беженцев в случае эскалации в Иране

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла предупредил о риске войны и потока беженцев при вмешательстве во внутренние дела Ирана.
"Мы не поддерживаем вмешательство во внутренние дела других стран. Выбор правительства - задача самих иранцев. Германия должна воздействовать на иранские власти, чтобы они реагировали на протесты путем деэскалации", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. При этом он указал и на то, что существуют демонстранты, которые выходят на улицы и в поддержку правительства.
Комментируя возможность вмешательства США в Иран, лидер АдГ выразил надежду, что этого не произойдет. "В противном случае это приведет к крупной войне с бесчисленным количеством погибших и раненых, а также к новым потокам беженцев в Европу, что не соответствует интересам Германии. Я настоятельно предостерегаю от разжигания этого конфликта", - заключил он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции заявили, что изучают возможность отправки Eutelsat в Иран
14 января, 19:05
 
В миреИранГерманияТегеран (город)Тино КрупаллаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала