Лидер АдГ предупредил о потоке беженцев в случае эскалации в Иране

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла предупредил о риске войны и потока беженцев при вмешательстве во внутренние дела Ирана.
"Мы не поддерживаем вмешательство во внутренние дела других стран. Выбор правительства - задача самих иранцев. Германия должна воздействовать на иранские власти, чтобы они реагировали на протесты путем деэскалации", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. При этом он указал и на то, что существуют демонстранты, которые выходят на улицы и в поддержку правительства.
Комментируя возможность вмешательства США в Иран, лидер АдГ выразил надежду, что этого не произойдет. "В противном случае это приведет к крупной войне с бесчисленным количеством погибших и раненых, а также к новым потокам беженцев в Европу, что не соответствует интересам Германии. Я настоятельно предостерегаю от разжигания этого конфликта", - заключил он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.