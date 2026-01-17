Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на младенца - РИА Новости, 17.01.2026
10:39 17.01.2026
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на младенца
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на младенца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство младенца житель Екатеринбурга арестован по решению Верх-Исетского районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Как уточнили в инстанции, в субботу Верх-Исетский районный суд столицы Урала рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Александра Уфимцева. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство ребенка.
"Накануне СМИ сообщали о том, что на улице Белореченской в Екатеринбурге мужчина избил молодую мать и грудничка. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Следствие считает обвиняемого причастным к этому преступлению. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 марта", - рассказали агентству в суде.
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
