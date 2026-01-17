https://ria.ru/20260117/dinamo-minsk-dinamo-moskva-smotret-onlayn-2068486761.html
"Динамо" Минск — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Динамо" Минск — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Динамо" Минск — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Динамо" из Минска и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт, динамо (минск)
