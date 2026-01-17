Спикер парламента Чехии убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, пишут СМИ

В связи с этими действиями и высказываниями Окамуры оппозиционные депутаты от праволиберальных партий дважды в ходе завершившейся в пятницу первой сессии нового состава парламента пытались поставить на голосование вопрос об отставке Окамуры с поста спикера. Но оба раза правящая коалиция, состоящая из трех движений – ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD и "Автомобилисты", используя свое большинство в палате депутатов, не допустила вопрос об отставке спикера до голосования. Тем не менее, представители оппозиции заявили, что намерены поднимать этот вопрос на каждой из следующих сессий парламента.