Спикер парламента Чехии убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2026
20:08 17.01.2026
Спикер парламента Чехии убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, пишут СМИ
Спикер парламента Чехии убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, пишут СМИ
в мире
чехия
украина
киев
томио окамура
евросоюз
нато
в мире, чехия, украина, киев, томио окамура, евросоюз, нато
© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
ПРАГА, 17 янв – РИА Новости. Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура убрал из своего кабинета флаг ЕС, который находился там вместе с флагом Чехии, передает в субботу агентство ЧТК.
"Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, это явствует из видеосюжета, опубликованного им в соцсети Х. Изначально на подставке в кабинете спикера стояли один флаг Чехии и один флаг ЕС. Так было при пребывании на посту спикера предшественницы Окамуры - Маркеты Пекаровой-Адамовой", - говорится в сообщении.
По словам Окамуры, он "решил распорядиться по-своему" - теперь в его кабинете находятся два флага Чехии.
Как отмечает ЧТК, Окамура является давним критиком ЕС. Возглавляемое им движение SPD многие годы выступало за проведение общенациональных референдумов о дальнейшем пребывании страны в ЕС и НАТО. Заявления Окамуры на эту тему прекратились лишь после вхождения его движения в состав нынешней правящей коалиции, которое принесло SPD, согласно договоренности с партнерами по коалиции, место спикера парламента и три министерских поста в правительстве.
При этом Окамура не прекратил критику ЕС и его представителей. В своем новогоднем обращении к согражданам 1 января он высказал весьма нелестные эпитеты в адрес некоторых руководителей ЕС, а также жестко раскритиковал Украину. В частности, он заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание конфликта на Украине, выгоду от которого, по словам спикера, получают западные компании и правительства, а также "украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
На минувшей неделе Окамура также "поправил" публично главу чешского МИД Петра Мацинку, который во время визита в Киев назвал Украину союзником Чехии. По мнению Окамуры, это не соответствует действительности. При этом сразу после избрания на пост спикера парламента Окамура распорядился снять со здания палаты депутатов флаг Украины.
В связи с этими действиями и высказываниями Окамуры оппозиционные депутаты от праволиберальных партий дважды в ходе завершившейся в пятницу первой сессии нового состава парламента пытались поставить на голосование вопрос об отставке Окамуры с поста спикера. Но оба раза правящая коалиция, состоящая из трех движений – ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD и "Автомобилисты", используя свое большинство в палате депутатов, не допустила вопрос об отставке спикера до голосования. Тем не менее, представители оппозиции заявили, что намерены поднимать этот вопрос на каждой из следующих сессий парламента.
