Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России
2026-01-17T13:58:00+03:00
2026
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
В первом полуфинальном забеге Большунов показал время 3 минуты 0,53 секунды и занял пятое место. Первым стал Владислав Осипов (2.59,01), вторым - Александр Терентьев (2.59,02).
Финал спринта пройдет позднее в субботу. В воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.