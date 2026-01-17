Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.

В первом полуфинальном забеге Большунов показал время 3 минуты 0,53 секунды и занял пятое место. Первым стал Владислав Осипов (2.59,01), вторым - Александр Терентьев (2.59,02).