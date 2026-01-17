Рейтинг@Mail.ru
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:58 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/bolshunov-2068496979.html
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России,... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T13:58:00+03:00
2026-01-17T13:58:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
https://ria.ru/20260116/lyzhi-2068427625.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов, спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Спорт
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России

Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Казани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
В первом полуфинальном забеге Большунов показал время 3 минуты 0,53 секунды и занял пятое место. Первым стал Владислав Осипов (2.59,01), вторым - Александр Терентьев (2.59,02).
Финал спринта пройдет позднее в субботу. В воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Коростелев и Непряева не заявились на спринт на этапе Кубка мира
16 января, 22:03
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала