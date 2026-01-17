Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний и пожарную безопасность в храмах во время богослужений в ночь с 18 на 19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В этом году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок, все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что спасатели заранее сделали замеры толщины льда, обследовали места организованных купаний, к ним были обустроены удобные подходы и подъезды, спуски с противоскользящим покрытием. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.

"Купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Дополнительно вводим усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке, чтобы предотвратить несанкционированные купания, которые могут привести к травмированию людей и даже гибели", - добавил он.