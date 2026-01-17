Рейтинг@Mail.ru
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:39 17.01.2026
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2026
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Более 1,3 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний и пожарную безопасность в храмах во время богослужений в ночь с 18 на... РИА Новости, 17.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
крещение господне
москва
москва, петр бирюков, крещение господне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Крещение Господне
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний

Более 1,3 тыс спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний и пожарную безопасность в храмах во время богослужений в ночь с 18 на 19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В этом году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок, все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что спасатели заранее сделали замеры толщины льда, обследовали места организованных купаний, к ним были обустроены удобные подходы и подъезды, спуски с противоскользящим покрытием. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.
"Купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Дополнительно вводим усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке, чтобы предотвратить несанкционированные купания, которые могут привести к травмированию людей и даже гибели", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы принимать участие в крещенских купаниях только на специально организованных площадках, строго соблюдать правила безопасности при нахождении возле воды.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКрещение Господне
 
 
