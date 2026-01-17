https://ria.ru/20260117/bezopasnost-2068501187.html
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2026
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Более 1,3 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний и пожарную безопасность в храмах во время богослужений в ночь с 18 на... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:39:00+03:00
2026-01-17T14:39:00+03:00
2026-01-17T14:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154960/14/1549601458_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_e35b203396f6cdafa5d6cd547530363c.jpg
https://ria.ru/20260116/kupanie-na-kreshchenie-2068327892.html
https://ria.ru/20260115/rospotrebnadzor-2068157249.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154960/14/1549601458_88:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_a6fbea3aa44580e8ae19e03a8719da73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, крещение господне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Крещение Господне
Более 1,3 тысячи спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Более 1,3 тыс спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний и пожарную безопасность в храмах во время богослужений в ночь с 18 на 19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В этом году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок, все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что спасатели заранее сделали замеры толщины льда, обследовали места организованных купаний, к ним были обустроены удобные подходы и подъезды, спуски с противоскользящим покрытием. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.
"Купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Дополнительно вводим усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке, чтобы предотвратить несанкционированные купания, которые могут привести к травмированию людей и даже гибели", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы принимать участие в крещенских купаниях только на специально организованных площадках, строго соблюдать правила безопасности при нахождении возле воды.