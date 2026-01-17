https://ria.ru/20260117/basketbolisty-2068527421.html
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Баскетболисты ЦСКА одержали десятую подряд победу в Единой лиге, обыграв "Парму"