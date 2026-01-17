Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
18:13 17.01.2026 (обновлено: 18:23 17.01.2026)
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт, пермь, цска, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Пермь, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, БК Парма
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА одержали десятую подряд победу в Единой лиге, обыграв "Парму"

© Фото : соцсети БК "Парма"Баскетболисты БК "Парма"
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : соцсети БК "Парма"
Баскетболисты БК "Парма". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Перми, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 82:92 (21:16, 25:26, 14:25, 22:25). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка. В составе хозяев 17 очков набрал Брэндан Адамс.
Единая Лига ВТБ
17 января 2026 • начало в 16:00
Завершен
ПАРМА
82 : 92
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московский клуб продлил победную серию до десяти матчей и с 19 победами в 21 игре идет на первом месте в таблице, "Парма" (14 побед в 22 матчах) располагается на четвертой позиции.
Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
ЦСКА уступил "Парме" в Единой лиге ВТБ
5 октября 2025, 18:12
 
БаскетболСпортПермьЦСКАЕдиная Лига ВТББК Парма
 
Матч-центр
 
