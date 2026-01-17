Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
14:00 17.01.2026
"Барыс" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Барыс" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026
"Барыс" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 января

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Барыс" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 17 января и начнется в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ
ХоккейБарысЦСКАКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейСпорт
 
