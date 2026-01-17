https://ria.ru/20260117/baketbol-2068511408.html
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
Саратовский "Автодор" нанес поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T15:58:00+03:00
2026-01-17T15:58:00+03:00
2026-01-17T16:01:00+03:00
баскетбол
бк автодор
единая лига втб
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034769942_5:74:763:500_1920x0_80_0_0_3d6a6b2fb7be6c9e598ed7faf51135b7.jpg
https://ria.ru/20260116/uest-2068420144.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034769942_0:76:768:652_1920x0_80_0_0_764c6ce396305329beeb4fd14cfefa31.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бк автодор, единая лига втб, нижний новгород
Баскетбол, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, Нижний Новгород
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
"Автодор" нанес поражение "Нижнему Новгороду" в матче Единой лиги ВТБ