Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
Баскетбол
 
15:58 17.01.2026
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
Дабл-дабл Хаджибеговича помог "Автодору" обыграть "Нижний Новгород"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Саратовский "Автодор" нанес поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 56:81 (20:18, 10:23, 4:16, 22:24). Самым результативным игроком встречи стал Ален Хаджибегович из "Автодора", оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов. В составе хозяев 15 очков набрал Норберт Лукач.
Единая Лига ВТБ
17 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Нижний Новгород
56 : 81
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
Саратовский клуб прервал серию из четырех поражений и с пятью победами в 23 матчах идет на предпоследней, десятой позиции. "Нижний Новгород" (6 побед в 22 играх) располагается на девятой позиции.
