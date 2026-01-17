https://ria.ru/20260117/avtomobilist-salavat-yulaev-smotret-onlayn-2068488458.html
"Автомобилист" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Автомобилист" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Автомобилист" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
автомобилист
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
