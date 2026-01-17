Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна

ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Суд в Ереване свыше семи часов рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-служба возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему".
"Уже более 7 часов суд рассматривает ходатайство об избрании в отношении Самвела Карапетяна меры пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после оглашения решения суда защита Карапетяна выступит с официальным заявлением, а утром проведет пресс-конференцию.
Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.