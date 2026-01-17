Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/armeniya-2068438212.html
Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна
Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна - РИА Новости, 17.01.2026
Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна
Суд в Ереване свыше семи часов рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-служба возглавляемого... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T00:05:00+03:00
2026-01-17T00:05:00+03:00
в мире
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
facebook
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_a31f6046732148bd5d07df7a8776387b.jpg
https://ria.ru/20260116/sud-2068309881.html
https://ria.ru/20260116/karapetyan-2068357925.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_8f5fda06df80bab389f348bd65584387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир
Суд в Ереване более семи часов рассматривает дело об аресте Карапетяна

Суд в Ереване более семи часов рассматривает ходатайство об аресте Карапетяна

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Суд в Ереване свыше семи часов рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-служба возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему".
"Уже более 7 часов суд рассматривает ходатайство об избрании в отношении Самвела Карапетяна меры пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест
Вчера, 14:12
Отмечается, что после оглашения решения суда защита Карапетяна выступит с официальным заявлением, а утром проведет пресс-конференцию.
Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат
Вчера, 16:40
 
В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала