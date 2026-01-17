Рейтинг@Mail.ru
"Амур" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:42 17.01.2026
"Амур" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Амур" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января
"Амур" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Амур" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Амур" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 января и начнется в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
Амур
0 : 3
Ак Барс
19:54 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Марченко)
05:06 • Семен Терехов
(Григорий Денисенко, Denis Komkov)
14:14 • Александр Барабанов
(Mitchell Miller)
