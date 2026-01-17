"Адмирал" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 17 января

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Адмирал" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 января и начнется в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
17 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
06:32 • Степан Старков
(Павел Шэн, Даниил Гутик)
11:15 • Павел Шэн
• Вячеслав Основин
(Артем Кудашов)
10:47 • Никита Сошников
02:17 • Руслан Исхаков
04:35 • Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
08:56 • Дерек Барак
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
15:29 • Никита Коротков
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
00:54 • Дерек Барак
15:25 • Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко, Дерек Барак)
18:09 • Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
18:56 • Валерий Орехов
(Mikhail Fyodorov, Никита Коротков)