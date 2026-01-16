Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение прошедшей недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за это время на соответствующем направлении более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 января.

Минобороны РФ отметили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ , двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.