Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение прошедшей недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за это время на... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:29:00+03:00
2026-01-16T12:29:00+03:00
2026-01-16T12:37:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение прошедшей недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за это время на соответствующем направлении более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 января.
В Минобороны РФ
отметили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ
, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - добавили в военном ведомстве.