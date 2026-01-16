Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Традиционные ценности нужно закрепить в России на законодательном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

« "Это про формирование на законодательном уровне определенных рамок, причем не ограничивающих, наоборот, дающих потенциал для развития и движения", — отметила она на площадке национального центра "Россия".

Дипломат пояснила, что это важно для страны в условиях, когда западные страны уничтожают понятия о добре и зле.

Захарова напомнила, что в указе президента об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей сформулировали базовые принципы, которые отвечают на вопрос, что такое хорошо и плохо.

В пятницу в Москве подводят итоги конкурса "Россия — страна традиционных ценностей". Он собрал более четырех тысяч работ школьников и студентов из всех 89 регионов, а также из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и Бурунди. Участники рассказали о важности семьи, патриотизма, сохранения исторической памяти, служения Отечеству, справедливости и милосердия.



Победителями и лауреатами стали более 60 талантливых детей, подростков и взрослых. Конкурс призван популяризовать традиционные ценности и укрепить единство народов России.