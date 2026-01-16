Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 16.01.2026 (обновлено: 17:04 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/zakharova-2068327298.html
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне - РИА Новости, 16.01.2026
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне
Традиционные ценности нужно закрепить в России на законодательном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:35:00+03:00
2026-01-16T17:04:00+03:00
россия
мария захарова
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260103/dmitriev-2066277697.html
https://ria.ru/20251128/kino-2058226914.html
https://ria.ru/20250912/svo-2041579468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне

Захарова призвала закрепить традиционные ценности в РФ на законодательном уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Традиционные ценности нужно закрепить в России на законодательном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Это про формирование на законодательном уровне определенных рамок, причем не ограничивающих, наоборот, дающих потенциал для развития и движения", — отметила она на площадке национального центра "Россия".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными
3 января, 22:47
Дипломат пояснила, что это важно для страны в условиях, когда западные страны уничтожают понятия о добре и зле.
Захарова напомнила, что в указе президента об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей сформулировали базовые принципы, которые отвечают на вопрос, что такое хорошо и плохо.
Просмотр фильма - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
28 ноября 2025, 02:53
В пятницу в Москве подводят итоги конкурса "Россия — страна традиционных ценностей". Он собрал более четырех тысяч работ школьников и студентов из всех 89 регионов, а также из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и Бурунди. Участники рассказали о важности семьи, патриотизма, сохранения исторической памяти, служения Отечеству, справедливости и милосердия.

Победителями и лауреатами стали более 60 талантливых детей, подростков и взрослых. Конкурс призван популяризовать традиционные ценности и укрепить единство народов России.
В экспертный совет вошли учителя и общественные деятели. Конкурс проводит АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке в том числе Минкульта, Роспатриотцентра, "Движения Первых", МПГУ и Национальной родительской ассоциации.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Симоньян назвала СВО крупнейшей битвой России за свои ценности
12 сентября 2025, 23:44
 
РоссияМария ЗахароваОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала